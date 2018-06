Il mercato della Juventus potrebbe cambiare con alcune cessioni. Miralem Pjanic, in questo senso, è l'uomo del momento visto che il bosniaco piace a mezza Europa. La Juve non lo cede per meno di 80 milioni ma nel caso in cui a Torino arrivasse la proposta indecente i bianconeri prenderebbero in considerazione l'idea di cedere l'ex Roma per arrivare a Milinkovic-Savic oppure Thiago Alcantara che, secondo Tuttosport, è entrato nel mirino dei bianconeri.