Andrea Pirlo concluderà questa stagione, in cui rimangano ancora tre partite per sperare nella Champions League più la finale di Coppa Italia, appuntamento da non sbagliare. Poi, dopo il 23 maggio, la società prenderà una decisione sul suto futuro e nel frattempo aumentano i nomi per la sua eredità sulla panchina della Juventus. Non solo Zidane e Allegri, ma come riporta il Corriere dello Sport restano in lizza anche Inzaghi, Gattuso e Mihajlovic.