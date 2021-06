Ci sono Juan Musso e David Ospina a interessare l'entourage dell'Atalanta per un posto fisso da titolare tra i pali la prossima stagione, ma dietro le quinte la dirigenza orobica sta lavorando assiduamente per tentare di accaparrarsi il numero 1 del Cagliari Alessio Cragno, preferito agli altri per esperienza e caratteristiche tecniche.



Non solo, come ricorda anche Tuttosport infatti, se l'Atalanta dovesse ingaggiare uno tra Ospina e Musso al posto di Gollini creerebbe affollamento nella lista degli 'Over 22'. Cosa che non accadrebbe, azzerando così tutti i problemi sul piano regolamentare, con Cragno.