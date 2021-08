Morten Thorsby: è lui il centrocampista numero uno candidato al ruolo di vice de Roon per la mediana dell'Atalanta. Come scrive però La Gazzetta dello Sport, per aggiudicarsi il blucerchiato che avrebbe preso il posto in cima alla lista dei desideri di Koopmeiners (troppo caro, 17 milioni), dovrebbe vincere la concorrenza del Watford. La Samp spera in un'asta al rialzo, l'idea è di non svenderlo ai 6 milioni di euro finora messi sul piatto dalla Dea.