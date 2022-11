C'è un ruolo, in particolare, in cui l'Atalanta non è coperta da oltre un anno. La fascia sinistra che, da quando Robin Gosens prima si è infortunato e poi a gennaio ha fruttato una plusvalenza da oltre 20 milioni andando all'Inter, è rimasta senza un erede come il tedesco.



Oggi Gosens pensa a lasciare l'Inter, l'obiettivo è giocare nella sua Bundesliga, al Bayer Leverkusen, al Wolfsburg, o all'Eintracht Francoforte. Il sogno del laterale mancino tedesco è sempre stato il ritorno in patria, ma lui ha casa a Bergamo e mister Gasperini non si è dimenticato delle sue qualità, dei suoi gol, e di quel vuoto ancora esistente sulla fascia sinistra. Per questo, con gennaio alle porte, i Percassi potrebbero pensare a un prestito oneroso.