L'attaccante ex Primavera della Lazio infiamma il mercato di Serie B. Su Simone Palombi non c’è solamente l’interesse del Cosenza. Anche la Virtus Entella, come riporta il Secolo XIX, avrebbe sondato la situazione del classe ’96 della Lazio come rinforzo per il reparto offensivo.



MERCATO LAZIO - I liguri stanno cedendo Salvatore Caturano e, dunque, sono alla ricerca di un sostituto che veda la porta. Palombi, attualmente in prestito alla Cremonese, ha messo insieme dodici presenze e due reti nel girone d’andata. Con la maglia del Lecce, arrivato poi in Serie A, durante la scorsa stagione Palombi aveva segnato 8 gol in 29 partite.