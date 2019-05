Vuole l'Italia, non verrà riconfermato, è stato offerto alla Lazio. Dopo sei mesi in prestito al Barcellona e solo 4 presenze nel carniere: i blaugrano lo hanno preso in prestito con diritto di riscatto dal Valencia ma non lo riscatteranno. Jeison Murillo è pronto a tornare a Valencia, ma vuole l'Italia: come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il suo agente lo avrebbe proposto a diversi club di Serie A. Su di lui ci sarebbero Roma, Fiorentina, ma soprattutto la Lazio. Tare vuole stravolgere il pacchetto arretrato, vero e proprio tallone d'Achille della squadra di Inzaghi.



MERCATO LAZIO - Anche perché la situazione è piuttosto fluida: Bastos si è meritato la conferma, da Luiz Felipe ci si aspetta ancora ulteriore crescita. Ovviamente Acerbi è intoccabile, Radu rimarrà ma verrà utilizzato meno, anche per limiti d'età. Il primo rinforzo potrebbe essere Murillo.