Annata no, per l'ex Lazio Keita. L'esterno all'Inter è incappacato in una stagione da dimenticare, tra infortuni e veramente poche gare da titolare. Un bottino magro per lui: 4 gol e 3 assist in 29 gare totali. Troppo poco per guadagnarsi il riscatto, fissato a 34 milioni di euro dal Monaco.



ANNATA STORTA EX LAZIO - In più, ciliegina sulla torta, Keita sarebbe stato vittima di uno scherze de Le Iene finito male. Al momento della firma della liberatoria infatti, Keita ha risposto picche. Non solo, al rientro, il giorno dopo, Keita avrebbe evidenziato una condizione fisica peggiore. Un anno da dimenticare.