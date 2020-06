Luis Suarez cambia agente, e ora con la Lazio? L'attaccante, di proprietà Watford, è stato accostato alla squadra biancoceleste, viene considerato l'unico obiettivo per l'attacco. Come riportano in Spagna, avrebbe deciso di affidarsi alla Wasserman, gigante del marketing sportivo USA che sta sbarcando anche nel calcio europeo.



MERCATO LAZIO - La trattativa con la Lazio per ora è ferma, il Coronavirus ha posticipato i discorsi, ma di certo la You First Sports - che cura gli interessi di Suarez dal 2016 - aveva un canale preferenziale con Tare: oltre ad occuparsi di Luis Alberto, ha portato a Roma Jony. Assicurano di avere un contratto con Suarez fino al 2021, ma un cambio di agente potrebbe allo stesso tempo cambiare, e di molto, le carte in tavola.