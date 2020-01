Inzaghi vuole solo Paloschi. Per gli Inzaghi in realtà la punta della Spal è uno di famiglia: nel lontano 2008 era compagno di squadra di Filippo al Milan, fece l'esordio in campionato gettato nella mischia da Ancelotti, e segnò subito, dopo 18 secondi, al Siena. Dopo Filippo, un nuovo Inzaghi nel destino.



MERCATO LAZIO - Stavolta tocca a Simone, sulla soglia dei 30 anni. Verrebba a Roma in questa sessione di mercato per fare il vice-Immobile: Paloschi piace, come riporta il Corriere dello Sport ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti, ha fame e conosce molto bene la Serie A. Un'idea low-cost, con la Spal i rapporti sono ottimi. E Paloschi ha gli Inzaghi nel destino...