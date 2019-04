Dalla corsa Champions al calciomercato il passo è breve, brevissimo: Inter, Lazio e Milan si sfidano anche sul terreno dei giovani talenti, oltre che sul campo di gioco. Tare è un maestro nello scovare giovanissimi da lanciare, insieme alle milanesi, come riporta dalla Francia l'autorevole quotidiano L’Equipe, ora vuole Jules Koundé.



MERCATO LAZIO - Koundé è un difensore centrale classe '98, di proprietà del Bordeaux, con un contratto fino al 2023. Ha appena rinnovato, servirà uno sforzo per portarlo in Italia. Nel giro dell'Under 20 francese, ha già collezionato 5 presenze in Europa League, oltre alle 31 in Ligue 1. La Francia è ottima fucina di talenti in difesa: il 20enne di piede destro ha collezionato solo 3 gialli in campionato, frutto di uno stile di gioco pulito. Base d'asta: almeno 20 milioni di euro per portarlo via dalla Francia. Su di lui, prima dell'addio di Monchi, c'era anche la Roma.



LA RISPOSTA DEL CLUB - L' ex agente Hugo Varela, ora al vertice del progetto Bordeaux, ha spento ogni possibilità velleità di mercato: "Jules non se ne andrà per 20 milioni, vogliamo tenerlo e costruire una grande squadra. Non lo venderemo". Ma si sa, le vie del calciomercato sono infinite...