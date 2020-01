La Lazio guarda al futuro. Il mercato biancoceleste per ora è fermo, l'eliminazione in Coppa Italia potrebbe far riflettere ancora se sia o meno il caso di intervenire e portare a Roma qualche rinforzo. Che invece potrebbe arrivare per la Primavera: come riporta Lalaziosiamonoi.it per Menichini c'è un nuovo talento da crescere.



MERCATO LAZIO - Arriva in prova Astrit Rama, calciatore albanese di proprietà del Pas Perveza. Classe 2001, proviene giovanili dell'Olympiakos e dell'AEK Atene. Ha sostenuto le visite mediche, verrà valutato dal mister e dallo staff, sotto la supervisione di Tare. Anche lui proveniente dalla Grecia, come Strakosha, ora bisognerà capire se farà al caso della Lazio Primavera.