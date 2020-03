La Lazio ha già l'alternativa a Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste è incedibile, ma se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, Tare ha già puntato il sostituto. Come riportano i media turchi, il club biancoceleste è in pole position per strappare Vedat Muriqi al Fenerbahce.



MERCATO LAZIO - Su di lui ci sono Burnley e Tottenham, anche il Napoli visiona la situazione, ma Muriqi piace tantissimo alla Lazio. Che avrebbe già prospettato un'offerta di 20 milioni, che in tempi di magra rischia di essere l'unica, e molto alta. Il Fenerbahce sa che, probabilmente, potrà monetizzare, dopo questa brutta stagione, solo con la cessione di Muriqi. Per questo motivo vuole ricavare il massimo dai suoi dialoghi con la Lazio.