La Lazio vuole rinforzarsi a centrocampo. Tare sta monitorando il mercato, il rendimento della mediana biancoceleste, tra cali mentali e di forma fisica, non ha convinto. Milinkovic non sembra rendere al meglio, Luis Alberto è in difficoltà, la società ha deciso di correre ai ripari.



MERCATO LAZIO - Come riporta Tuttosport, la società biancoceleste avrebbe messo nel mirino Meitè, centrocampista del Torino. Il club granata lo ritiene incedibile, e in caso di permanenza di tutto il pacchetto di centrocampo la Lazio non si muoverà. Parolo e Leiva sono titolarissimi, mentre Berisha e Badelj sono alternative valide. A meno che non parta qualcuno...