Tare continua a guardare in casa Liverpool, e sogna di fare il terzo colpo tra i Reds. Dopo Lucas Leiva e Luis Alberto vuole un altro colpo dal Liverpool. In Inghilterra infatti – come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, parlano dell'interesse della Lazio per Adam Lallana, 31enne centrocampista del Liverpool.



MERCATO LAZIO - Tare si sta muovendo in anticipo: Lallana è in scadenza con i Reds ed a fine stagione lascerà il club. Klopp lo sta utilizzando con il contagocce. II Leicester si è già mosso per farlo restare in Premier, ma la Lazio vorrebbe un centrocampo formato Premier. Anche perché Lallana sarebbe un giocatore duttile – mezzala, trequartista, regista – e di esperienza: quello che serve per la Champions.