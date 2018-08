Resta alla Lazio. E no, non stiamo parlando solo di Milinkovic: resterà a Roma anche Felipe Caicedo. Come riporta Il Messaggero, l'attaccante era vicino al passaggio al Rayo Vallecano ma il club spagnolo avrebbe deciso di prendere un profilo diverso. Niente ritorno in Spagna per Caicedo. Inzaghi, che comunque si era detto soddisfatto delle sue prestazioni, spera in un rinforzo davanti. Senza la partenza di Caicedo difficilmente arriverà qualcuno.