La Lazio accelera bruscamente per il "bisonte" Luis Suarez. Dopo aver incassato il diniego di Olivier Giroud, che in Italia preferirebbe finire all'Inter di Antonio Conte, il ds biancoceleste Igli Tare ha deciso di stringere per la punta del Watford, che ha giocato l'ultima stagione in Segunda Division da protagonista.



MERCATO LAZIO OFFERTA SUAREZ - Come riporta il Corriere dello Sport, Suarez secondo Tare ha le caratteristiche giuste: forte fisicamente e presente in zona gol, oltre che di gran prospettiva. La Lazio avrebbe deciso di offrire 15 milioni più bonus al Watford. Al ragazzo un contratto da Champions League: pronto un quinquennale da 1,5 milioni.