Tutti i nomi per il dopo Milikovic Savic? No, stavolta no: Igli Tare vuole regalare un nuovo centrocampista alla Lazio a prescindere dalla partenza o meno del gigante serbo. Vuole fisico, centimetri e qualità in mediana da affiancare a quelli attuali, non per sostituirli. Come riporta il Corriere dello Sport, il profilo è tracciato: fisico imponente, tecnica, capacità di leggere le partite.



MILINKOVIC E I SUOI FRATELLI - I nomi sul taccuino di Tare sono molti: piace di certo Leander Dendoncker, 25 anni, nazionale belga, jolly del Wolverhampton. Il rapporto privilegiato con Mendes potrebbe facilitare la situazione. Molti rumours di mercato fanno pensare che Tare abbia individuato un centrocampista in Portogallo, potrebbe essere l'astro nascente del calcio portoghese, Florentino Luis. Classe '99, il Benfica lo ha blindato con una super clausola da 120 milioni. Su di lui c'è anche il Milan. A proposito di Portogallo, occhio anche a Joao Palhinha, gigante di un metro e 90 di proprietà dello Sporting Lisbona. In questa stagione ha giocato in prestito, ha sicuramente un prezzzo più accessibile ma caratteristiche interessanti.