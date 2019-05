Il Torino torna su Marko Grujic. E Cairo potrebbe soffiarlo alla Lazio. In casa granata ci sono grandi idee per la prossima stagione, a distanza di un anno gli emissari del club tornano a bussare al Liverpool per un nome che è anche sul taccuino di Igli Tare, il centrocampista serbo Grujic.



MERCATO LAZIO - Marko Grujic è considerata dal Toro un'alternativa del centrocampista del Watford Pereyra, come riportano in Inghilterra, considerato troppo oneroso. Tare deve stare attento, su Grujic la concorrenza comincia ad essere più folta.