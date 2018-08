La Lazio deve occuparsi del mercato in uscita: sono molte le pedine da piazzare, che sono state testate da Inzaghi ad Auronzo di Cadore, la sede del ritiro estivo biancoceleste. Uno su tutti Mattia Sprocati: l'ex Salernitana sotto le Tre Cime di Lavaredo ha stupito, è piaciuto il suo atteggiamento ma rischia di trovare poco spazio in rosa.



MERCATO LAZIO - Su Sprocati, come riporta Sportitalia, si sarebbe mosso con forza il Parma. La dirigenza della neopromossa ha individuato nel duttile attaccante un valido rinforzo per la prossima, complicata stagione. Tutto da vedere, il Parma fa sul serio, la Lazio ha ancora 1 settimana per piazzare tutti gli elementi in esubero che può.