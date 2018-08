Tutto fermo, la Lazio aspetta. Da più parti l'ambiente richiede una seconda punta di spessore da affiancare ad Immobile, ma per ora la dirigenza biancoceleste sembra affidarsi a Felipe Caicedo. L'attaccante ecuadoregno ha deluso durante la scorsa stagione, ma di recente ha incassato la fiducia di Simone Inzaghi. Gli obiettivi in mercato in quel ruolo, dal brasiliano Wesley a Lucas Perez dell'Arsenal, sono congelati. E su Perez piombano le pretendenti.



MERCATO LAZIO - Emery non sembra intenzionato a renderlo partecipe del nuovo progetto Arsenal, Lucas Perez è in partenza. Secondo Sky Sports News, ci sarebbe il West Ham di Anderson su di lui, dopo il mancato arrivo di Brahimi. Per ora la Lazio non si fa viva, come del resto lo stesso Sporting Lisbona, altra squadra interessata.