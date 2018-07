Tempo di sfoltire in casa Lazio. A destra gli esterni sono tre: Marusic, Patric e Basta. L'ex Udinese potrebbe lasciare la Lazio, è il terzo nelle gerarchie di Inzaghi.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, la società potrebbe acquistare un altro esterno in caso di partenza di Basta: sul taccuino di Tare c'è Lainer del Salisburgo. In passato accostato al Napoli, non se ne è fatto nulla: Tare ne ha parlato con la dirigenza austriaca nel bel mezzo dell'operazione Berisha, potrebbe tornare di moda. Serve un'offerta importante. Altro nome, che piace dallo scorso anno, è Lazzari della Spal, visto anche in amichevole ad Auronzo. Ha appena rinnovato, per portarlo via bisognerà assecondare le condizioni dettate dal club di Ferrara.