Dalla Spagna ne sono sicuri: Durmisi è vicinissimo. Sull'out di sinistra Lukaku interessa al West Ham, ma la sua eventuale permanenza non sembrerebbe pregiudicare l'arrivo dalla Liga. Il danese del Betis Siviglia può giocare sia da terzino in una difesa a quattro che da esterno in un centrocampo a cinque.



MERCATO LAZIO - Secondo quanto riportato da Diario de Sevilla l’operazione Durmisi è vicina alla conclusione: l'accordo con il club è stato trovato, 6 milioni + 1 di bonus, la Lazio avrebbe trovato anche l'ok del calciatore, pronto a sbarcare in A.