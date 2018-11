La Lazio resta alla porta per Ikea Muniain dell'Athletic Bilbao. Come riporta il Corriere dello Sport, Tare sta aspettando il giocatore: dalla sua scelta, e dall'esito della trattativa per il rinnovo con il club basco, dipenderà tutto. Muniain in questa stagione ha siglato 4 reti in 11 partite. Cresciuto nelle giovanili del Bilbao, per lui andare via sarebbe un cambiamento importante, per questo ci sta pensando bene.



MERCATO LAZIO - Lo spagnolo è in scadenza a giugno 2019, il dialogo con il suo club è continuo, ma per ora esiste una distanza da colmare. La concorrenza è agguerrita, la Lazio aspetta.