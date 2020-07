Il ds Tare monitora il mercato: vuole rinforzare la Lazio, sotto accusa in queste ore nervose anche il suo operato, le sue mosse. Ora bisogna rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, che sicuramente saprà di Europa. Dalla Francia rimbalza la notizia: la Lazio - come riporta L'Equipe - sarebbe in lizza con il Torino per il cartellino di Malang Sarr, esterno gioiello del Nizza.



MERCATO LAZIO - Considerato uno dei talenti migliori della Ligue 1, Sarr piace a mezza Europa, in Italia lo vogliono Napoli e Fiorentina, oltre a Lazio e Toro. Proprio i granata avrebbero provato l'accelerazione per l'esterno classe 1999, di piede sinistro. Ora tocca alla Lazio rispondere.