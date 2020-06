Su Aaron Hickey la Lazio punta molto. Il terzino classe 2002 degli Hearts, come riporta Lalaziosiamonoi.it, piace a mezza Europa: dal Chelsea al Milan, gli ultimi due club ad alzare il telefono per lui sono stati Celtic e Bayern Monaco. Gli Hearts, che ne detengono il cartellino, hanno il bilancio in rosso e sono stati appena retrocessi (a meno di clamorosi allargamenti della massima serie scozzese). Le basi per una trattativa lampo ci sono.



MERCATO LAZIO- Aaron Hickey piace molto a Tare, ha grande velocità e corsa. Non sarà facile portarlo a Roma: il 30% del ricavata della cessione dovrà andare al suo vecchio club, il Celtic, e difficilmente gli Hearts se ne priveranno per pochi spiccioli, nonostante la retrocessione. Attenzione alla clausola che potrebbe liberarlo: la storia di Jony insegna...