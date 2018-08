Il bivio di Milinkovic: potrebbero chiamarsi così gli ultimi giorni di calciomercato in casa Lazio. La chiusura del mercato in Premier ha tolto alcune concorrenti per il cartellino del centrocampista serbo dal palcoscenico. Chelsea e Manchester United, in particolare, sono fuori dai giochi, sono fuori tempo massimo. E il Real Madrid? Nei giorni scorsi si era parlato di emissari madrileni, nel ritiro tedesco della Lazio non sono arrivate conferme: tutto tace.



MERCATO LAZIO - Il Real Madrid, come riporta il Corriere dello Sport, gioca al ribasso: Perez vuole spendere al massimo 100 milioni per Milinkovic, neppure 1 euro di più, Lotito non scende sotto i 120. E la Lazio? Lotito avrebbe intenzione di inserire una clausola da 150 milioni nel contratto che intende proporre a Milinkovic, che lo porterebbe a percepire una cifra doppia rispetto a quella attuale. Attenzione: se in Italia il mercato chiude il 17 agosto, in Liga bisognerà attendere fino al 31: fino a quel giorno, il futuro di Milinkovic resterà in bilico.