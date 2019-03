Ciro Immobile tornerà dalla squalifica proprio contro l'Inter, nella delicata sfida Champions contro l'Inter. Nonostante le ottime prestazioni, il suo futuro non sembra in bilico, le sirene di calciomercato non lo tentano: la Lazio se lo tiene stretto, lui si trova bene a Roma e si sta esprimendo al meglio. A Radio Marte Alfredo Pedullà ha raccontato la sua in merito a un possibile interessamento del Napoli per il centravanti della Lazio: "Veritiera la voce su Ciro Immobile e il Napoli, o sono cretinate? 'Cretinate' è un'etichetta che non mi piace. Se la Lazio decidesse di metterlo in vendita, avrebbe un paio di estimatori forti in Itala e all'estero. Ma Ciro vuole rimanere in Italia, e a Roma sta bene. Se chiede di andare via, se Lotito decide di assecondarlo, se e se e se... Insomma, ci sono sette o otto 'se', prima di parlare di altre squadre".