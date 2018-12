In Germania ne sono certi: la Lazio tornerà presto sul difensore tedesco Badstuber. Classe '89, mancino, 190 cm di muscoli, Badstuber è in scadenza 2021. L'ex Bayern in questa stagione ha giocato 7 partite, di cui solo 3 da titolare in Bundesliga.



INFORTUNI E MERCATO - Da inizio novembre è fermo per un problema al polpaccio, che gli ha fatto saltare 7 partite di campionato. Come riporta Sport1, la Lazio si è già interessata in passato al giocatore, Tare ha molti contatti in Bundesliga e potrebbe decidere di affidarsi alla sua esperienza in difesa per rinforzare il reparto, uno dei più criticati in questo inizio di stagione.