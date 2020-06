Igli Tare vuole costruire una Lazio da Champions, a partire dal reparto arretrato. Oltre a provare a portare a Roma, nonostante la concorrenza, Maresh Kumbulla del Verona, sta anche valutando come muoversi sui difensori attualmente in scuderia.



MERCATO LAZIO DIFESA - Se Francesco Acerbi sembra certo del posto, per il resto Denis Vavro, che non ha molto convinto, potrebbe godere di un'altra opportunità. La Lazio crede molto in lui, potrebbe decidere di trattenerlo. Attenzione a Bastos e Luiz Felipe: il primo potrebbe decidere di giocarsi un posto da titolare altrove, sul brasiliano invece sono arrivati interessamenti illustri, come quello del Barcellona.