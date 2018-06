Lotito detta la linea, e la cifra. Il mercato Lazio entra nel vivo, l’incontro tra la Lazio e i procuratori di Felipe Anderson Joorobchian e Bertolucci ha portato a galla la cifra che il presidente Lotito vuole per il suo pupillo. Felipe Anderson può partire solo se arriva un'offerta di 48 milioni di euro. Il presidente della Lazio chiede una cifra molto alta anche perché il 25% della plusvalenza finirà nelle casse del Santos, ex club di Felipe.



NEWS ANDERSON - Per questo motivo Lotito ha rifiutato l'offerta di 25 milioni + bonus del West Ham: la cifra che serve è molto più alta, 48 milioni complessivi. Gli emissari dalla Premier arriveranno in settimana nel quartier generale di Lotito, Villa San Sebastiano, per discutere con la società il costo del cartellino. Il West Ham ha già convinto Felipe, 3,5 milioni offerti, ora deve valutare l'entità dell'esborso economico: il club londinese sarà disposto a spendere quasi 50 milioni?