Dopo Icardi, il Psg vuole Sergej Milinkovic Savic. Come riportano i media francesi, la prima offerta di Leonardo è andata a farsi benedire: 60 milioni di euro sono stati rifiutati da Lotito, l'accordo tra i club è ancora lontano. Servirà uno sforzo per convincere la Lazio a trattare.



MERCATO LAZIO - Meno difficoltà la dirigenza transalpina avrebbe trovato l'accordo con Mateja Kezman, l'agente del giocatore: per portare Milinkovic Savic a Parigi il Psg è pronto a garantirgli un ricco contratto da 7 milioni a stagione. Nonostante non ci sia ancora nessun accordo tra i club, sarebbe arrivato dunque l'assenso da parte dell'entourage del giocatore.