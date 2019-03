Luis Alberto che fine farà? Il 26enne spagnolo – in scadenza nel 2022 – ha uno strettissimo legame col Siviglia: è cresciuto nel club andaluso, da due anni subisce una corte spietata. Le sirene di mercato suonano con insistenza, la tentazione di tornare in Spagna è forte. Come riporta il Corriere dello Sport, bisogna chiedersi se l'ex Roma Monchi, nuovo ds dei biancorossi, tornerà sul centrocampista della Lazio, che aveva già cercato prima del suo arrivo alla Lazio.



MERCATO LAZIO - A fine estate il Siviglia ha già provato l'assalto: 30 milioni sul piatto, Lotito ha detto no, il mercato in Italia era già chiuso da tempo. Tutto da rifare, ma c'è un nuovo ds stavolta, che ha avuto modo di osservare da vicino le prodezze di Luis Alberto. Con una certezza: l'offerta dovrà essere importante...