Nome nuovo per l'attacco in casa Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, Igli Tare sta lavorando per trovare la quarta punta e completare il reparto. Il nome davanti a tutti resta quello di Luis Suarez, di proprietà Watford, ma spuntano altre candidature. Oltre al sempreverde Rashica, tocca anche ad Alfredo Morelos dei Rangers.



MERCATO LAZIO - Soprannominato "El Bufalo", Alfredo Morelos è un attaccante classe 1996 che vale almeno 20 milioni di euro. Segna gol a raffica: 18 gol il primo anno, 30 il secondo, 29 in quella in essere non ancora conclusa. Il suo procuratore, che sta parlando anche con club inglesi, lo ha proposto in Italia.