Il Psg fa sul serio per Milinkovic Savic, e nella trattativa potrebbe rientrare un suo grande amico, l'esterno Adam Marusic. Il Psg cerca un sostituto di Meunier, in scadenza, e ha puntato Marusic. Come riporta il Corriere dello Sport, il club parigino però ha già pronta l'offerta: 15 milioni di euro per portare in Ligue 1 Marusic.



MERCATO LAZIO - Marusic non è sul mercato, la Lazio vorrebbe trattenerlo, nonostante i tanti problemi fisici che ne hanno funestato la stagione. Rientrato a disposizione, Marusic ha aiutato Inzaghi a far riposare Lazzari, alternandosi con lui. L'affondo del Psg potrebbe cambiare le carte in tavola.