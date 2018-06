Lazio-Durmisi, ci siamo. La fumata bianca è vicina, sarà il terzino danese del Betis il prossimo rinforzo della rosa di Inzaghi. La dirigenza spagnola sembra pronta ad accettare l’offerta della Lazio di 6,5 milioni di euro. Il danese, con origini albanesi e macedoni, è duttile e rapido, può giocare nella difesa a 4 e può fare il quinto nel 3-5-2 che piace ad Inzaghi.



MERCATO LAZIO - Durmisi al suo arrivo troverò folta concorrenza: nel suo ruolo ci sono Lulic e Lukaku. Nello stesso tempo lascia ad Inzaghi la possibilità di schierare il bosniaco come mezzala, un'opzione in più. Salta, o quasi, la trattativa per il genoano Laxalt: il Benfica lo vuole portare in Portogallo e il Genoa ne ha approfittato per alzare la posta. In giornata sono attesi a Formello gli intermediari per Durmisi, come riporta il Corriere dello Sport: la trattativa è in dirittura d'arrivo.