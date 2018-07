Tutto in 48 ore. Come rivela Matteo Petrucci di Sky Sport a Radiosei, la trattativa per il Papu dovrebbe sbloccarsi a breve, o naufragare del tutto. Tutto in 48 ore.



MERCATO LAZIO - “Credo che Tare si fermi ad Auronzo ancora per qualche giorno. Magari la sua permanenza può sbloccare qualcosa in chiave mercato. Lotito invece dovrebbe arrivare arriverà giovedì in occasione della presentazione della squadra e, considerando che è da molto tempo che Lotito non partecipa alla presentazione della squadra, anche questo può essere percepito come un segnale", continua il giornalista. La pazienza della Lazio durerà al massimo altri due giorni: non vuole offrire più di 12 milioni comprensivi di bonus. In caso di ulteriore risposta negativa, Tare virerà altrove. Il ds, conclude Petrucci, vorrebbe comunque accontentare Inzaghi.