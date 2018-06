Il futuro di Felipe Anderson è appeso ad un filo: il brasiliano sembra vicino al West Ham, si lavora per avvicinare le parti. Tare e la dirigenza biancoceleste stanno lavorando anche sul profilo del sostituto. Tanti i nomi dal Brasile (Luan su tutti), per un Felipe 2.0, Inzaghi spingerebbe per un giocatore pronto, già in grado di fare la differenza. Un nome alla 'Papu' Gomez, per intenderci. Peccato che sul Papu, al momento, la Lazio non ci sia.



MERCATO LAZIO - Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la trattativa per il ‘Papu’ Gomez non sarebbe mai partita. Gli ultimi contatti tra società risalgono all'anno scorso la Lazio ha sentito l'agente, ma non ha nemmeno iniziato a trattare con Percassi e con l'Atalanta. La Dea crede molto nel suo capitano, sta provando a farlo rinnovare. Una pista di mercato che Tare, per ora, non ha ancora percorso: il futuro di Felipe è incerto, quello del 'Papu', per ora, è all'Atalanta.