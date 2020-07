Lazio, nome nuovo sull'out di sinistra: come riportano in Turchia, anche la Lazio vorrebbe Niclas Eliasson, esterno sinistro svedese-brasiliano in forza al Bristol City, in Championship inglese. Viene da una stagione super: 12 assist, il suo contratto - in scadenza - tramite opzione è stato prolungato di un anno. Ora lo vogliono in tanti.



MERCATO LAZIO - Su di lui si è mosso con forza il Fenerbahce: ha offerto 3 milioni per portarlo in Turchia, colpito da quest'ala classe '95 di piede sinistro e dribbling ubriacante. Si è già mosso con l'agente turco del giocatore, sta bruciando le tappe, la Lazio è avvisata.Tare, che potrebbe averlo individuato come alternativa valida e low-cost sulla fascia sinistra, ci pensa: su Eliasson c'è anche il Villarreal.