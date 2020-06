Silvio Proto sta decidendo il suo futuro. L'estremo difensore della Lazio, secondo di Strakosha, ex Anderlecht, è diventato un punto di riferimento nello spogliatoio. Portiere esperto e sempre disponibile, aveva avanzato dubbi sul suo futuro già in piena epidemia di Covid-19: potrebbe decidere di chiudere la carriera a Roma e appendere gli scarpini al chiodo. In tal caso, la Lazio dovrebbe tornare sul mercato dei portieri.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe già in mano una lista di possibili papabili per difendere la porta col numero 12. Uno dei nomi più caldi è Andrea Consigli del Sassuolo: a 33 anni potrebbe decidere di lasciarsi tentare dall'idea Champions.