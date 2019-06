Tare per ora tiene chiusa la porta all'ex nazionale tedesco Schurrle. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, la sua è una storia di declino e sfortuna: dopo aver contratto la salmonella in ritiro con la Germania, ha perso peso e smalto, e ha fatto fatica a tornare ai livelli top dimostrati in passato. Al Wolfsburg e al Borussia va male, dopo l'esperienza al Chelsea torna in Premier al Fulham: sembra tornare pieno di smalto, poi la retrocessione, la squadra che non riesce più a proporre gioco, il prestito biennale che finisce malamente.



MERCATO LAZIO - Schurrle torna alla base, al Dortmund, cerca una nuova chance. Ha uno stipendio monstre, 4,5 milioni di euro, ma è disposto ad abbassarlo pur di tornare ai suoi livelli. In Turchia Besiktas e Fenerbahce lo vorrebbero, intermediari lo hanno offerto alla Lazio, ma nulla di fatto. Tare è concentrato su altre trattative, in primis Jony del Malaga, per ora non se ne fa nulla.