Linea giovane in attacco. Tare sta lavorando per formare un attacco baby, agguerrito e affamato di gol da affiancare a Ciro Immobile. Pedro Neto è già in pole, Adekanye dal Liverpool arriverà a parametro 0, dalla Turchia sono certi: la Lazio ha puntato uno dei talenti più promettenti del calcio ottomano, Guven Yalcin.



CALCIOMERCATO LAZIO - Da Istanbul si parla di un'offerta di 8 milioni per il giocatore del Besiktas, con il club turco che vorrebbe almeno 10 milioni di euro. Yalcin è un'ala classe 1999, gioca largo a sinistra, è stato formato dal settore giovanile del Bayer Leverkusen. In 22 presenze ha realizzato 5 gol, regalando 4 assist.