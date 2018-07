La Lazio si muove sul mercato anche per sfoltire la rosa. Sono in molti, ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro Lazio, che non vestiranno la maglia biancoceleste nella prossima stagione. Tare lavora per trovargli una sistemazione che gli permetta di esprimersi al meglio.



MERCATO LAZIO - Come riporta in un tweet Marco Ercole di Repubblica, su Minala, ex Primavera, e Caicedo si stanno muovendo alcuni club turchi. Sul centrocampista è forte il Trabzonspor, mentre per quanto riguarda l'attaccante (che blocca l'eventuale arrivo di Wesley dal Bruges) all'interesse del Bursaspor si aggiunge quello più prestigioso del Fenerbahce. La Lazio li vuole piazzare, bisognerà capire se accetteranno la destinazione turca.