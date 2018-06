La Lazio sonda il mercato, Inzaghi ha chiesto alternative valide sugli esterni. A destra Basta e a sinistra Lukaku hanno avuto qualche problema fisico di troppo, c'è bisogno di ricambio. Tare punta forte su Laxalt: l’esterno piace molto alla dirigenza biancoceleste, ma al momento Preziosi resta fermo sulla sua richiesta di 15 milioni per il giocatore.



MERCATO LAZIO - Lotito vuole mettere sul piatto gli oramai consueto 7-8 milioni, la distanza può essere colmata con una contropartita tecnica. Con l’eventuale arrivo di Wesley, Caicedo troverebbe ancora meno spazio e per questo l’ex Espanyol rappresenterebbe una pedina di scambio perfetta per arrivare a Laxalt. Pochi gol in dote, Caicedo può partire: nei pensieri di Tare c'è Laxalt, ogni strada può essere percorsa per portarlo a Roma, possibilmente prima dei Mondiali.