La Lazio vuole colmare il vuoto lasciato da de Vrij, ha studiato con attenzione il mercato per trovare il profilo giusto, in grado di aiutare la retroguardia ed offrire a mister Inzaghi le giuste garanzie. Tare ha individuato in Francesco Acerbi il nome adatto all'oneroso compito: lo stesso allenatore della Lazio lo considera un'alternativa affidabile e sicura, capace di garantire buone prestazioni durante tutta la stagione.



MERCATO LAZIO ACERBI - Gli scenari sono Acerbi, dal canto suo, vuole provare l'esperienza romana, ha chiesto al Sassuolo di fare di tutto per accontentarlo. La Lazio per Acerbi potrebbe rappresentare l'ultima chance, e il difensore ha tantissima voglia di rivalsa, dopo l'esperienza al Milan. La società neroverde ci sta pensando, ma non vuole fare sconti: vuole 12-13 milioni per il capitano, la Lazio arriva fino a 7 milioni. Proverà ad arrivare fino a 9 milioni, oppure inserirà Cataldi, che tanto piace al nuovo mister del Sassuolo De Zerbi. A metà settimana potrebbe esserci l'incontro decisivo, Inzaghi potrebbe avere il suo difensore.