La Juventus deve sfoltire. Protagonista di un mercato importante, con l'arrivo, perfino clamoroso, di Cristiano Ronaldo, ora deve piazzare alcuni elementi. Il jolly di centrocampo Sturaro è in partenza: attualmente fermo per un problema al tendine, come riporta Tuttosport, difficilmente approderà in Premier. Due sono le destinazioni possibili in Italia, Lazio e Fiorentina. Sembra difficile un approccio con Lotito senza parlare di Milinkovic.