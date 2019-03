La Lazio a pesca da Mendes. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio è pronta a pescare tra Ligue 1 e assistiti del potentissimo procuratore Jorge Mendes. Dopo le operazioni legate a Wallace e ai due talentini Neto e Jordao, Tare si affida di nuovo a Mendes. Wallace è in uscita, come Patric e Bastos. L'identikit è servito: difensore tra i 24 e i 26 anni. In prima linea Jemerson e Diogo Carlos. Il primo potrebbe lasciare il Monaco, sta andando a scadenza 2020, è stato a lungo inseguito da Tare ai tempi dell'Atletico Mineiro. Il difensore del Nantes costa 10 milioni ed ha grande esperienza.



MERCATO LAZIO - Ma attenzione al nome a sorpresa: Mendes potrebbe piazzarsi da solo il sostituto di Wallace. Bruno Viana, 24 anni, è rientrato al Braga, piazza cara all'agente portoghese. Altro nome, più quotato, il centrale del Valencia Gabriel Paulista, con Sidnei, del Siviglia, che potrebbe dare esperienza: è ex compagno di squadra di Luis Alberto.