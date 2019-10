La Lazio vira forte su Muriqi. Dopo le parole di insoddisfazione di Lotito, in casa biancoceleste si pensa anche al mercato di gennaio per centrare l'obiettivo Champions. E per Vedat Muriqi, come riportano in Turchia, bisogna fare in fretta: su di lui si stanno muovendo le big d'Europa.



MERCATO LAZIO - Tottenham e Atletico lo seguono da tempo, nonostante le dichiarazioni anche Muriqi si aspetta che l'interessamento diventi più concreto: "Mi motiva l'interesse degli altri club, ma voglio diventare una leggenda al Fenerbahce", le sue parole. Per prenderlo bisogna muoversi, Tare è avvisato.