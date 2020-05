Lazio, si stringe il cerchio intorno all'attaccante. Igli Tare ha deciso: la nuova punta da affiancare a Ciro Immobile sarà Luis Suarez del Watford. Lo hanno convinto in gol in prestito in Spagna: come riporta il Corriere dello Sport, ora la Lazio fa sul serio per il centravanti.



MERCATO LAZIO - La Lazio sta portando avanti una nuova strategia: vuole ringiovanire la rosa, ha intenzione di puntare su giocatori più giovani nella prossima finestra di mercato. Per questo ora alzerà la posta per Suarez: 15 milioni più bonus per portarlo in Italia. Pronto per il ragazzo un quinquennale da 1,5 milioni a stagione.