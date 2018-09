Il mercato non si ferma mai. L'ultima sessione ha lasciato alcuni ruoli scoperti in casa Lazio: Caicedo è ancora il vice-Immobile, nonostante la società abbia accarezzato il sogno di sostituirlo. Il ds Tare sta ancora annotando nomi sul taccuino in tal senso.



MERCATO LAZIO - Come riportano in Brasile, la Lazio avrebbe messo nel mirino il brasiliano Bruno Tabata, attaccante classe '97 del Portimonense, squadra che milita nella massima serie portoghese. Arrivato in Europa nel 2016 dall’Atletico Mineiro, l'anno scorso ha segnato 4 gol e sfornato 5 assist. Tare lo sta monitorando, pronto all'offerta.